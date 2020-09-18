الموقف الوبائي في إقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/09/18 | 14:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 471 حالة تعافي يقابلها 605 اصابات جديدة و26 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم (18 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنها اجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4987 عملية فحص، شخصت من خلالها 605 إصابة جديدة توزعت على:

(254 اربيل )

(107 السليمانية، 26 گرمیان)

(190 دهوك)

(28 حلبجة)

كما سجلت 471 حالة تعافي من الفيروس:

(192 اربيل )

(26 السليمانية، 39 گرمیان)

(189 دهوك)

(25 حلبجة)

وخلال يوم توفي 26 مصابا بالفيروس بعموم الإقليم:

(8 اربيل )

(9 السليمانية، 1 گرمیان)

(7 دهوك)

(1 حلبجة)

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان أصيب 39946 شخصا، تعافى منهم 25263، وتوفي 1472 اخرين.

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