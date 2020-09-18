الكشف عن مساحة “ضخمة” صالحة للزراعة في العراق وعدد المجرف منها

2020/09/18 | 14:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،الجمعة، أن البلاد تمتلك 30 مليون دونم من الأراضي الزراعية الصالحة، والأراضي الزراعية التي تعرضت للتجريف تقدر بـ110 آلاف دونم.

وقال الخفاجي في حوار متلفز إن “عسكرة المجتمع وزيادة القدرة الشرائية والاستيراد كانت أسباباً للهجرة من الريف إلى المدينة”.

وأضاف أن “الزراعة بدأت النهوض بعد المبادرة الزراعية وصدور قانون حماية المستهلك، والآن لدينا شبه اكتفاء ذاتي من بيض المائدة والدجاج”.

وتابع الخفاجي “المسترد من المبادرة الزراعية حتى الآن بلغ 900 مليار من أصل تريليونين، ولن أتهاون مع أي قرض زراعي فيه شبهة فساد”.

واشار وزير الزراعة إلى أن “ضعف القانون وزيادة القدرة الشرائية أديا إلى تجريف الأراضي الزراعية، والأراضي الزراعية المجرفة تقدر بـ110 آلاف دونم، فيما لدينا 30 مليون دونم من الأراضي الزراعية الصالحة”.

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