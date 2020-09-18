متظاهرو الناصرية يعاودون افتتاح جسر الزيتون “الشهداء” لإثبات سلمية الحراك

2020/09/18 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كان متظاهرو الناصرية وعوائل شهداء مجزرة جسر الزيتون قد افتتحوا الجسر كبادرة حسن نية مع الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة لإثبات سلمية التظاهرات وقطع الطريق أمام الأصوات التي تصف الحراك الشعبي بالفوضوي والتخريبي.

وكان جسر الزيتون في الناصرية قد أغلق قبل نحو عشرة أشهر بعد المجزرة التي وقعت عليه وراح ضحيتها مئة وعشرة شهداء وأكثر من ثلاثمئة جريح أثناء تظاهرات انتفاضة تشرين.

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