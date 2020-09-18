ضبط قنينة غاز مفخخة وصاروخي كاتيوشا في الطارمية

2020/09/18 | 15:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عثرت قوة من الفرقة السادسة على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.وذكر مصدر أمني ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء التاسع والخمسين فرقة المشاة السادسة وأثناء عمليات البحث والتفتيش، عثرت على قنينة غاز مفخخة و3 قذائف RBG7 ضد الدروع وصاروخي نوع كاتيوشا".وأشار البيان الى ان هذه الاعتدة "هي من مخلفات داعش الإرهابي ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد وتم رفعها بدون حادث".

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