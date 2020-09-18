بالفيديو والصور.. آثار دمار انفجار كدس عتاد للحشد في قاعدة سبايكر

2020/09/18 | 15:10 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وثق مقطع فيديو وصور، آثار الدمار الذي لحق بكدس عتاد تابع للحشد الشعبي في قاعدة سبايكر في شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين اليوم الجمعة.





وكانت خلية الإعلام الأمني أفادت في بيان سابق اليوم "بإنفجار كدس للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الانواع في قاعدة الشهيد ماجد التميمي {سبايكر}".

وقد تبين بحسب قيادة عمليات صلاح الدين أن سبب الانفجار "كان سوء التخزين"

عمار المسعودي

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