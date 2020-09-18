مقاربة لتوطين الديمقراطية في منطقتنا - رابح لونيسي

2020/09/18 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي احتفى العالم يوم الثلاثاء 15سبتمبر2020 باليوم العالمي للديمقراطية في ظل سكوت تام حول ذلك في منطقتنا، وكأن المسألة لا تعني لاشعوبها ولا حكامها، فهذا اليوم لايحظى بإهتمام كبير عندنا لعدة عوامل، ومنها ضعف الثقافة الديمقراطية أصلا عند شعوبنا وإعتبار البعض ان "الديمقراطية كفر" و" منتوج غربي".تدفعنا هذه الطروحات إلى طرح عدة تساؤلات، فهل فكرة الديمقراطية هي ظاهرة غربية؟، وهل العالم الغير الغربي لم ي ......





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