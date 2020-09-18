شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]6و7 - إبراهيم جركس

2020/09/18 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]6و7ديباجة زرادشت[6] لكن ها قد حدث الآن شيء ألجَمَ الألسنة وأجحظ كل العيون.



ففي الأثناء كان البهلوان قد شَرَعَ في عمله: خَرَجَ من بوّابة صغيرة وتقدّم سائراً فوق الحبل الذ كان مشدوداً إلى قلعتن متقابلتين، مُعَلّقاً فوق ساحة السوق وحشد الجمهور.



وكان قد بلغ منتصف طريقه عندما انفتحت البوّابة الصغيرة ثانيةً ومنها اندلَفَ فتىً مُزَوّق في هيأة مهرّج وان ......





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