2020/09/18 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن المصرف العراقي للتجارة، الجمعة، عن تسلم سالم الجلبي إدارة المصرف، وذلك في إطار جملة تغييرات بالمناصب الحكومية أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً.وقبيل انضمامه للمصرف العراقي للتجارة شغل الجلبي الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية، مناصب رفيعة كان آخرها منصب المستشار القانوني لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، كما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا ..الجلبي يتسلم إدارة المصرف العراقي للتجارة المركز الخبري الوطني.

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