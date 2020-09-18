عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 4305 اصابة بفيروس كورونا و76 حالة وفاة و4205 حالة شفاء

2020/09/18 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل 4305 اصابة بفيروس كورونا و76 حالة وفاة و4205 حالة شفاء.

– وزارة الصحة: عدد حالات الشفاء الكلي 245305 حالة.

– وزارة الصحة: عدد الإصابات الكلي 311690 اصابة.

– وزارة الصحة: عدد الوفيات الكلي 8408 حالة.

– وزارة الصحة: عدد الحالات تحت العلاج 57977 حالة.

– وزارة الصحة: عدد الحالات تحت العناية المركزة 536 حالة.

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