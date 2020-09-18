حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 311 ألف حالة

2020/09/18 | 15:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أكثر من 4300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و76 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "سجلت 4305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، يقابلها 4205 حالات شفاء، فيما سجلت 76 حالة وفاة".

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