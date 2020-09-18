الصحة تسجل 4305 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 4205 حالات

2020/09/18 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 4305 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4205 حالة في عموم العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مختبراتها سجلت اليوم 4305 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4205 حالة، إضافة إلى 76 حالة وفاة".

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