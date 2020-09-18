الموقف الوبائي في العراق: أكثر من 4300 إصابة جديدة و76 حالة وفاة

2020/09/18 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وعشرات حالات الوفاة.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 ايلول 2020)، أن "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 23291 فحص.

واشارت الوزارة، إلى "تم تسجيل 4305 إصابات جديدة و 76 حالة وفاة، مقبل 4205 حالات شفاء في عموم العراق".

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