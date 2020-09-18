حفتر يعلن إعادة بفتح المنشآت النفطية الليبية

2020/09/18 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المشير خليفة حفتر، الجمعة، رفع الحصار الذي تفرضه قواته على صادرات النفط الليبي منذ يناير الماضي.

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