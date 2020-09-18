وزير الخارجية الفرنسي : باريس ستوظف دورها الدولي لدعم السيادة العراقية

2020/09/18 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / جدّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين دعوة الجانب الفرنسيّ للاستمرار في التعاون الأمنيّ والعسكريّ الفعّال في إطار التحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ والمساعدة في تأهيل الأجهزة الأمنيّة، فضلا عن التعاون الأمنيّ والاستخباريّ بين الجانبين.واشاد حسين ، خلال لقائه نظيره الفرنسيّ جان إيف لدوريان، بالدور الفرنسيّ الفعّال في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ ضمن التحالف الدوليّ، مُشدّداً على أهمّية استمرار هذا التعاون؛ لمنع عودة نشاط الجماعات الارهابيّة.كما ثمّن وزير الخارجية ، زيارة الرئيس الفرنسيّ ايمانويل ماكرون الى بغداد ، مُؤكّداً أنّها أعطت زخماً مُهمّاً للدفع بتطوير العلاقات الثنائيّة التي ستعقبها زيارات أخرى أهمّها زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظميّ في الأسابيع المقبلة؛ بهدف تحقيق شراكة في مُختلِف المجالات.من جانبه أكّد لودريان استعداد بلاده الكامل لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المُجتمَع الدوليّ والإقليميّ، مُوضِحاً: أنّ فرنسا ستُوظّف دورها الدوليّ لدعم السيادة العراقيّة عبر نشاطات دبلوماسيّة تصُبُّ في هذا الاطار.كما بحث الوزيران تطوُّرات الوضع السياسيّ والأمنيّ في العراق، واهمّية استمرار التنسيق سواء في الإطار الثنائيّ ام ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الارهابيّ ،ودُخُول الشركات الفرنسيّة للاسهام في اعادة الاعمار .كما بحثا المشاريع الاقتصاديّة التي يُمكِن الاستثمار بها في العراق، وكذلك إكمال التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء الى باريس الشهر المقبل./انتهى5

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