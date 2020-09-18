تسجيل 4305 اصابات جديدة بكورونا في العراق

2020/09/18 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم 4305 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، مقابل تسجيل 4205 حالات شفاء تام ، و 76 حالة وفاة في المحافظات كافة ./انتهى5

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