وزير الخارجية : الكاظمي سيزور باريس خلال الاسابيع المقبلة

2020/09/18 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين :"ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور باريس خلال الاسابيع المقبلة ".واكد حسين خلال لقائه نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في باريس :" ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للعراق اعطت زخما مهما للدفع بتطوير العلاقات الثنائية "./ انتهى

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