2020/09/18 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حافظ الدولار الاميركي، الجمعة، على مستواه بإزاء الدينار العراقي محققا سعرا قدره 123,500 دينار لكل مائة دولار وادناه نشرة بأسعار العملات والمعادن والنفط لهذا اليوم (18 ايلول 2020)..

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اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,55 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,86 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 756,10 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1954,65 دولار

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 43,44 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,30 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة.. نشرة بأسعار العملات والمعادن والنفط) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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