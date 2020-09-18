ترامب: الصين أكثر خطورة على الانتخابات الأمريكية من روسيا

2020/09/18 | 15:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين تشكل التهديد الأكثر خطورة على الانتخابات الأمريكية المقبلة في 3 نوفمبر.

وعلّق ترامب على ما ادعاه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كريستوفر راي، حول وجود محاولات من موسكو للتأثير على الانتخابات الأمريكية القادمة.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في “تويتر” ردا على ما زعمه كريستوفر: “كريس، أنت غافل عن تصرفات الصين، وهذا تهديد أكثر خطورة بكثير من روسيا وروسيا وروسيا!”.

وأعرب ترامب كذلك عن اعتقاده بأن الصين وروسيا، إضافة إلى دول أخرى، ستتاح أمامها الفرصة للتأثير على الانتخالات الأمريكية بسبب التصويت بواسطة البريد (الذي يسانده خصومه الديمقراطيون).

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أدلى بتصريح مفاده أن روسيا تواصل محاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية “من خلال التأثير الأجنبي الخبيث بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحكومية وما إلى ذلك”.

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