الصحة تسجل 4305 اصابة ووفاة 76 حالة جديدة بـ”كورونا”

2020/09/18 | 15:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم 4305 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، مقابل تسجيل 4205 حالات شفاء تام ، و 76 حالة وفاة في المحافظات كافة .

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