شاهد بالفيديوهات: مزايا جميلة وجديدة متنوعة في آخر تحديثات الأيفون ios 14

2020/09/18 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

يظهر تحديث 14 IOS خصائص جديدة وكثيرة لجهاز الايفون، والتي اعلن عنها مؤخرًا خلال مؤتمر ابل الاخير.

واصبح الإتصال مثل الاشعار، حيث يمكنك التخلص من الاتصال بدون الاغلاق في وجه المتصل بمجرد سحب الاشعار للاعلى.

الإتصال أصبح مثل الاشعار، اذا بدك تتخلص من الاتصال بدون الاغلاق في وجه المتصل بتسحب الاشعار لفوق.



pic.twitter.com/j5lDMhbqMZ

— يـــزن (@yazanshawish2) September 16, 2020

ويفعل الاصدار خاصية Widgets يتم اضافتها بين التطبيقات وتبيّن معلومات أكثر، حيث يمكن وضع الـwidgets فوق بعض بحيث لا ياخذوا مساحة كثيرة من الشاشة.

يمكن وضع الـwidgets فوق بعض بحيث لا ياخذوا مساحة كثير من الشاشة.



#مؤتمر_آبل pic.twitter.com/coplJXVn0d

— يـــزن (@yazanshawish2) September 16, 2020

تم اضافة App Library فيها جميع التطبيقات منظمة ومرتبة حسب نوعهم.

تم اضافة App Library فيها جميع التطبيقات منظمة ومرتبة حسب نوعهم.

اذا كبستوا على التطبيق الي حجمه كبير بفتح التطبيق، أمّا اذا كبستوا على الاربع تطبيقات الصغار بفتح الملف وفيه جميع التطبيقات.

واذا كبستوا على البحث بتطلعلكم التطبيقات كلّها مرتبة حسب الأحرف.



pic.twitter.com/6bkyILkdi2

— يـــزن (@yazanshawish2) September 16, 2020

واضافة خاصيّة Picture-in-Picture مايتيح امكانية فتح يوتيوب وفيديوهات وأفلام مع استخدام برنامج اخر بنفس الوقت.

اضافة خاصيّة Picture-in-Picture يعني بتقدروا تحضروا يوتيوب وفيديوهات وأفلام وانتوا بتستخدموا برنامج ثاني.

وكمان الخاصية بتدعم مكالمات الفيديو مثل الفيستايم والماسنجر وواتساب..الخ pic.twitter.com/dkRzOP1UjK

— يـــزن (@yazanshawish2) September 16, 2020

اضافة خاصية App Clips وهي تطبيقات مُصغّرة يمكن استخدامها بشكل كامل دون الحاجة لتحميلها من المتجر.

اجمل خاصيّة على تحديث iOS 14 هي خاصيّة Back Tap حيث تنّقر على ظهر الايفون لأخذ سكرينشوت او لإغلاق قفل الشاشة أو فتح تطبيق مُعيّن من اختيارك أو حتى أغنية من اليوتيوب!

اجمل خاصيّة على تحديث iOS 14 هي خاصيّة Back Tap حيث تنّقر على ظهر الايفون لأخذ سكرينشوت او لإغلاق قفل الشاشة أو فتح تطبيق مُعيّن من اختيارك أو حتى أغنية من اليوتيوب!

يمكن النقر مرتين لإخذ سكرينشوت والنقر ثلاثة مرّات لفتح تطبيق تويتر مثلاً، اضافة جميلة! pic.twitter.com/xjPSE40aql

— يـــزن (@yazanshawish2) September 18, 2020

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديوهات: مزايا جميلة وجديدة متنوعة في آخر تحديثات الأيفون ios 14) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديوهات: مزايا جميلة وجديدة متنوعة في آخر تحديثات الأيفون ios 14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).