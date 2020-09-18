بارزاني متفائل بالتوصل الى اتفاق مع بغداد

2020/09/18 | 15:41 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عبر رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة عن تفائله بالتوصل الى اتفاق نهائي لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.





وقال بارزاني في تغريدة على تويتر: "بالرغم من العقبات الكثيرة لدينا فريق تفاوضي قوي يمثل أطراف حكومة الاقليم كافة، وهو متحد في هدفه".

وأضاف انه "متفائل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية" في بغداد.

وسبق ان اجرى وفد حكومة الاقليم عدة زيارات الى العاصمة بغداد بعد إيقاف الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في كردستان.

وترتكز الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد على حصة الاقليم من الموازنات المالية، ومستحقات قوات البيشمركة، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع المشمولة بالمادة 140 من الدستور الدائم.

وابدت حكومة اقليم كردستان وفي مناسبات ومرات عدة استعدادها لتسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل تمويل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين بـ450 مليار دينار شهريا.

عمار المسعودي

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