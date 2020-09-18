نظام تشغيل آيفون الجديد 14.. هل يجعلك سعيداً؟

2020/09/18 | 15:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يتمتع الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 14 لهواتف آيفون بعدد من المزايا والقدرات التي تسهّل على المستخدمين أعمالهم.واستعرض موقع "سي نت" المتخصص بالأخبار التقنية أبرز 6 مزايا متوفرة في الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS:تتيح هذه الميزة المتوفرة في محادثات "آي مسج" عمل "تاغ" لشخص محدد للفت انتباهه، وهي ميزة مفيدة في المجموعات التي تضم عددا كبيرا من الأعضاء، إذ تتيح الرد مباشرة على الرسائل، وإنشاء محادثات ضمن المحادثة الواحدة.يخفف تثبيت محادثة في الجزء العلوي من تطبيق الرسائل، على المستخدم عناء فحص القائمة الطويلة لجهات الاتصال والمحادثات الجماعية، في حال الرغبة بالعثور على جهات الاتصال المفضلة لديه.وتعد هذه الخاصية مفيدة للمستخدمين الذين يجرون "دردشة" يومية مع الأصدقاء وأفراد العائلة، أو يخططون لحدث مهم قادم مثل حفلة مشاهدة فيديو أو فيلم جماعية.بات بمقدور المستخدمين الآن بدل اللجوء لتطبيق الترجمة الخاص بغوغل، الاستعانة ببرنامج الترجمة المدمج بالنظام الجديد، والذي يترجم النصوص ويتيح إجراء محادثات مع أشخاص يتحدثون لغات أخرى.يتمتع الإصدار الحديث من iOS بواجهة رئيسة "Home Page" منظمة تضم "مكتبة البرامج".ويقوم النظام بترتيب التطبيقات المدمجة في الهاتف بشكل تلقائي بمجلدات بناء على فئة البرنامج، وذلك لتسهيل العثور على التطبيقات.بفضل التصميم الجديد للـ"ويدجت"، يستطيع المستخدمون إضافتها للشاشة الرئيسية بأحجام متعددة، كما يتوفر خيار "Smart Stack" الذي يعرض معلومات من تطبيقات متعددة يرى النظام أن المستخدم بحاجة لها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تظهر أداة الطقس متبوعة بالتقويم عندما يستيقظ المستخدم في الصباح.ويدعم الإصدار الجديد لنظام التشغيل ميزة "Picture-in-picture"، أي وضع الصورة داخل الصورة لمقاطع الفيديو، بمعنى أنه إذا كنت تشاهد مقطع فيديو على منصة ما أو برنامج ومن ثم خرجت من التطبيق، سيظل الفيديو مكانه، ويمكن النقر مع الاستمرار على الفيديو لتحريكه أو تغيير حجمه.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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