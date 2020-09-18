2020/09/18 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة العامة للكمارك ,اليوم الجمعة ,عن تمكن محطة كمرك بوابة البصرة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وهيئة المنافذ من ضبط ١٠ حاويات حجم ٤٠ قدم محملة بمادة البطاطا لكونها ممنوعة الاستيراد فضلا عن تلفها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري .واضافت ، ان المركز الكمركي قام في عملية اخرى باتلاف ارسالية دجاج […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ١٠ حاويات واتلاف مواد غذائية مخالفة في محطة كمرك بوابة البصرة المركز الخبري الوطني.

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