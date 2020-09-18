القبض على 24 متهما نفذوا جرائم مختلفة في بغداد

2020/09/18 | 15:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على 24 متهما، بعد تنفيذهم جرائم مختلفة في مناطق متفرقة في العاصمة.

وقال بيان للمديرية تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مكاتب مكافحة اجرام ( بغداد الجديدة وباب الشيخ والمنصور )، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع، فيما ألقى مكتبا مكافحة اجرام (حسينية المعامل والتاجي) القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجريمة خطف وفق المادتين ٤٢٢ و ٤٣٢ ق.ع”.

واضاف البيان “كما ألقت مكاتب مكافحة اجرام (الحبيبية ومكتب سرقة سيارات الرصافة و القدس والمحمودية والنهروان)القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية وفق المادة ٤٤٦ ق.ع”.

وتابع “كما تمكنت مكاتب مكافحة اجرام ( الاعظمية والزهور والشعب والكرادة والكرامة والصالحية والمدائن والبياع وحي العامل والغزالية والكاظمية) من القاء القبض على أحد عشر متهما لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير ومطلوبين ، وفق المواد ٤٤٦ و ٤٤٣ و٤٤٢ و ٢٨٩ و ٢٩٢ و ٢٩٨ ق.ع”.

واكد البيان “فيما ضبط مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ ثلاث عجلات والقى القبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط على العجلات.”

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