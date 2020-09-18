كندة علوش توجه رسالة خاصة لأصالة بعد طرح ألبومها الجديد

2020/09/18 | 15:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ هنأت الفنانة السورية كندة علوش، الفنانة أصالة نصري على ألبومها الغنائي الجديد “لا تستسلم” ، الذى تم طرحه خلال الأيام الماضية.وكتبت كندة، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: “‏أصولتي الغالية صديقتي وأختي..ألف مبروك الأصداء الرائعة لألبومك الجديد ‎لا تستسلم من اللحظات الأولى لنزوله” وأضافت: “أغاني رائعة مشغولة بالذهب ومعجونة بروحك الشغوفة، […]

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