2020/09/18 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية نهائية في المفاوضات الجارية مع الحكومة الاتحادية.



وذكر بارزاني في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (18 ايلول 2020)، انه "على الرغم من العقبات الكثيرة، لدينا فريق تفاوضي قوي، مُشكّل من أركان حكومة إقليم كردستان كافة، ومتحد في هدفه".

واضاف بارزاني "أنا متفائل بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني ’متفائل’: لدينا ’فريق قوي’ للتفاوض مع بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني ’متفائل’: لدينا ’فريق قوي’ للتفاوض مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).