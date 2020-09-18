اعتبارا من الأحد.. واشنطن تحظر تطبيقي

2020/09/18 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، حظرا على تحميل تطبيقي "تيك توك" و "وي تشات" ابتداء من يوم الأحد المقبل، لتهديدها الأمن القومي الأميركي.

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