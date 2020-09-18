فراشة الثريا - محمد الرحالي

2020/09/18 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الرحالي آخر فراشات المحيطقصيدة من زمن الغياب ترثيك فراشتي الضياعتيهك عن ضفة الوادي وقوفك الطويل في طابور الانتظار في زنزانة الصمت وشرفة الموت تحطين فوق زهرة مرسومة على الجدار تحصين أنفاسي الأخيرة تعانقين الثريا وأنت آخر فراشات الضوء في سراب الصحاري أنت الفيء ومنك ولد الفجر فراشتين جناحين من وتر وعينان من مطر فهلا تعودين

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