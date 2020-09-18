كيف نفهم الوحي؟ - سامح عسكر

2020/09/18 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر من أكثر الأمور التي اختلف حولها الإنسان وكانت محور خلافاته الدينية هو مفهوم (الوحي) فانقسموا فيه إلى فريقين مؤمن بالأديان ولاديني.فالفريق اللاديني يرى أن الوحي هو تجربة خاصة أو مشكلة حقيقية للفرد يعيش فيها بجوارجه وخياله في مكان آخر فيتبدى له ما يريد ويرغب في الحس دون وجود حقيقي، أو يرى أحلاما في مناماته تتفق مع رغباته الكامنة، وبذلك هم يضعون الوحي الديني ضمن إطار الأكاذيب والخرافات والأوه ......





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