عقبات في طريق الثورة السودانية - محمد مهاجر

2020/09/18 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -لقد اكملت الثورة السودانية الخطوات الأولى من مسيرتها برغم العقبات.



ومع ذلك فان التحديات الكبيرة ما زالت تنتظر الثوار.



ان اهم التحديات تاتى من المفسدين من الراسمالية الطفيلية وتجار الحروب والمتسلقين.



ان اليقظة تتطلب من الثوار ان يحذروا كل الحذر مما سياتى من خلف ظهورهم وان يلقوا نظرة ذات اليمين وذات الشمال قبل مواصلة المسيرة.ان الراسمالى الطفيلى هو مثل مصاصى الدماء.



انه يعتمد فى جمع ثرو ......





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