النزاهة النيابية تبين موقفها من إستخدام جهازي مكافحة الارهاب والمخابرات في محاربة الفساد

2020/09/18 | 15:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، دعمها لخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد.

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (18 ايلول 2020) إن"ما يقوم به الكاظمي في محاربة الفساد هو خطوة يجب أن تدعم من الجميع ، وكل من يقول إنه ضد الفساد يجب أن يقف مع هذه الخطوة"، لافتة إلى أنه"يجب دعم حركة مواجهة الفساد والفاسدين، سواء تم استخدام جهاز مكافحة الإرهاب أو جهاز المخابرات".

وأوضحت نصيف أن"الفساد أصبح حالة في المجتمع العراقي ، وأصبح يهدد أمن البلد ، ويهدد ميزانية البلد وقوت المواطن"، مشيرة إلى أن"عمليات فساد كبرى تسببت بنزيف كبير للمال العراقي ، وبالتالي يجب دعم إجراءات رئيس الوزراء في محاربة الفاسدين".

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