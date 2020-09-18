2020/09/18 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه سيتم حظر الأشخاص في الولايات المتحدة من تحميل التطبيقين الصينيين “تيك توك” و”وي شات” ابتداء من 20 سبتمبر الجاري.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة “اعتبار من 20 سبتمبر الجاري تحظر الأنشطة التالية، تقديم أو توزيع أو تحديث لتطبيقي “تيك توك” و”وي شات” في الولايات المتحدة من خلال متجر التطبيقات”.

وعلق وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس على ذلك قائلا إن “الحظر سيضمن أمننا القومي ويحمي الأمريكيين من تهديدات الحزب الشيوعي الصيني”.

وأدعى أن التطبيقات الصينية “تجمع بيانات واسعة وتخضع لتعاون إلزامي مع أجهزة الاستخبارات الصينية”.

ووفقا لوكالة “رويترز” فإن السلطات الأمريكية لن تجبر المستخدمين الأمريكيين الحاليين على التوقف من استخدام التطبيقين، لكنها ستمنعهم من تثبيت التحديثات.

وقبل ذلك ذكرت “رويترز” أنه سيتعين على “غوغل” و”أبل” حذف التطبيقين الصينيين من أنظمتها الأساسية المتوفرة في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن مستخدمي التطبيقين في الولايات المتحدة لن يستطيعوا تثبيت التحديثات لتطبيقي “تيك توك” و”وي شات”، لافتة إلى أن الشركات الأمريكية ستتمكن من مواصلة العمل مع التطبيقين خارج الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تحظر تحميل تطبيقي “تيك توك” و”وي شات”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تحظر تحميل تطبيقي “تيك توك” و”وي شات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).