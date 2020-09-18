يس عراق – بغداد
أعلن مصرف الرشيد اليوم الجمعة، عن تخفيض سعر فائدة منح قروض السيارات لتصل إلى 5 في المئة سنوياً.
وأوضح المكتب الإعلامي في بيان أن”المصرف خصص فروعاً وشركات جديدة لترويج معاملات المنح في بغداد والمحافظات وهي (شركة نوافذ التسوق الفروع ارخيتة/ الصالحية/ الحلة/ الفيحاء/ خالد بن الوليد / الجزيرة/ الخالص/ الرمادي/ بابا كركر/شيشين) أما شركة البراق الخاطف الفروع هي (السيف /العشار/ الكرامة/ الديوانية/ السماوة/ الناصرية/ الغراف /الكوفة /واسط /كربلاء)”
وكان مصرف الرشيد قد أعلن في وقت سابق عن منح قروض لشراء السيارات تراوح ما بين(30 الى 60) مليون ولجميع الشرائح
شارك هذا الموضوع:
مشاركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يخفض سعر فائدة قروض السيارات إلى 5 في المئة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يخفض سعر فائدة قروض السيارات إلى 5 في المئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).