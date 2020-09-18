الرشيد يخفض سعر فائدة قروض السيارات إلى 5 في المئة

2020/09/18 | 16:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلن مصرف الرشيد اليوم الجمعة، عن تخفيض سعر فائدة منح قروض السيارات لتصل إلى 5 في المئة سنوياً.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان أن”المصرف خصص فروعاً وشركات جديدة لترويج معاملات المنح في بغداد والمحافظات وهي (شركة نوافذ التسوق الفروع ارخيتة/ الصالحية/ الحلة/ الفيحاء/ خالد بن الوليد / الجزيرة/ الخالص/ الرمادي/ بابا كركر/شيشين) أما شركة البراق الخاطف الفروع هي (السيف /العشار/ الكرامة/ الديوانية/ السماوة/ الناصرية/ الغراف /الكوفة /واسط /كربلاء)”

وكان مصرف الرشيد قد أعلن في وقت سابق عن منح قروض لشراء السيارات تراوح ما بين(30 الى 60) مليون ولجميع الشرائح

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