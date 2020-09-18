2020/09/18 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وردت هيئة المنافذ الحدودية على فيديو أظهر محاولات دخول الزائرين من إيران إلى العراق عبر المنافذ المشتركة بين البلدين.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإغلاق الحدود البرية أمام دخول الزائرين بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقال مدير الهيئة عمر الوائلي في بيان مقتضب، إن المنافذ البرية مغلقة بالكامل أمام حركة المسافرين ولا يسمح بدخول أي شخص براً.

واضاف الوائلي، أما الفيديو فهو داخل الاراضي الإيرانية وتم احتواء الموضوع من قبلهم وتم تأمين الحماية للمنافذ لمنع أي خرق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المنافذ الحدودية: المنافذ البرية مغلقة بالكامل ولا يسمح بدخول أي شخص برا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المنافذ الحدودية: المنافذ البرية مغلقة بالكامل ولا يسمح بدخول أي شخص برا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).