جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد استمراره بملاحقة تنظيم داعش بناء على توجيهات الكاظمي

2020/09/18 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد جهاز مكافحة الإرهاب استمراره بتنفيذ العمليات النوعية في ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالارتكاز على الجهد الاستخباري.

المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان، قال إن العمليات الأمنية الأخيرة شهدت جهدا استخباريا كبيرا بالتنسيق مع جهات أمنية عدة، فضلاً عن دور المواطنين في رفد جهاز مكافحة الإرهاب بالمعلومات التي أدت إلى اعتقال الإرهابيين قبل القيام بأية عمليات إرهابية بينهم قيادات مؤثرة من فلول داعش، مبينا أن التنظيم الإرهابي يعاني من فقر الدعم المعنوي واللوجستي، فيما لفت إلى أن اعتقال عدد من الإرهابيين في كركوك والانبار وديالى جاء نتيجة الجهود الاستخبارية التي يعمل بها جهاز مكافحة الإرهاب.

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