2020/09/18 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمبادرة أهالي شهداء الناصرية بعد إعادة افتتاح جسر الزيتون في المدينة.

وذكر الكاظمي في تغريدة أن إعادة افتتاح جسر الزيتون خطوة مباركة تستحق الثناء والشكر للأهالي والشباب الواعي، وتثبت أن الحوار لا التصادم هو الطريق لفهم تطلعات الشعب، وفقا لقوله.

وتعهد رئيس الحكومة لذوي الشهداء بمواصلة البحث عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة، معلنا عن اكتمال تصاميم نصب الشهداء ومتحف تشرين الخاص بتخليد ذكرى الانتفاضة، فضلا عن تأكيده أن الفرق الفنية ستباشر في بناءه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يثني على مبادرة افتتاح جسر الزيتون ويتعهد بتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يثني على مبادرة افتتاح جسر الزيتون ويتعهد بتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).