بالوثيقة.. التحقيق مع شرطي انتقد النائب أبو مازن

2020/09/18 | 16:12 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} فتحت قيادة شرطة صلاح الدين، تحقيقاً مع منتسب لديها وجه "إساءة" في مواقع التواصل الاجتماعي للنائب عن المحافظة والمحافظ السابق أحمد الجبوري المعروف بـ"أبو مازن".





وبحسب كتاب لقيادة شرطة صلاح الدين حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه والصادر في 12 أيلول الجاري فان "التحقيق مع رئيس عرفاء {أحمد محمد أيوب} يجب انجازه في سبعة أيام".

عمار المسعودي

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