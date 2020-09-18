مراسيم جديدة بتنفيذ أحكام الإعدام

2020/09/18 | 16:12 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} يستعد رئيس الجمهورية، برهم صالح، لإصدار مراسيم بتنفيذ أحكام بالإعدام بحق مدانين قضائياً.





وقال رئيس هيأة المستشارين لرئاسة الجمهورية، علي الشكري، في تصريح صحفي انه ستكون "هناك قريباً مراسيم جديدة لتنفيذ أحكام الإعدام".

وفي صعيد آخر قال الشكري، ان "العراق بدأ باتجاه الابتعاد عن سياسة المحاور" في المنطقة.

عمار المسعودي

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