العراق… منفذ حدودي يفتح ابوابه مع سوريا لــ”العرسان” وفئات محددة خلال 3 ايام اسبوعياً

2020/09/18 | 16:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن مدير معبر فيشخابور “سيمالكا” الحدودي بين إقليم كردستان وكردستان سوريا، شوكت بربهاري، إعادة فتح المعبر لثلاثة أيام في الأسبوع، وخلالها يمكن لـ 100 شخص الدخول بين الجانبين.

وأوضح بربهاري، في تصريحات لوسائل اعلام كردية، أنه تم تخصيص أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل ‌أسبوع لدخول 50 عروس و15 مريضاً بالسرطان، فضلاً عن أمراض مزمنة، مع مرافقيهم، وأيضاً الذين لديهم مقابلات قنصلية، وكذلك الذين لديهم جوازات سفر أوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ 100 شخص من إقليم كردستان الدخول إلى كردستان سوريا في غضون ثلاثة أيام، ويشمل ذلك اللاجئين الذين يرغبون في العودة بشكل دائم.

وقررت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بتاريخ 1 آذار 2020 إغلاق معبر “سيمالكا” الحدودي مع إقليم كردستان إلى إشعار آخر، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن معبر “سيمالكا” يقع على ضفتي نهر دجلة الفاصل بين كوردستان سوريا وإقليم كوردستان، ويغص بالمسافرين يومياً، فضلاً عن الحركة التجارية النشطة في الاتجاهين.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 1007 حالات، منها 48 حالة وفاة، و313 حالة شفاء، بحسب آخر إحصائية لهيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية.

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