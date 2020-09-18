دبابات ومدافع و’قوات صواريخ’ تتحرك نحو كركوك (صور)

2020/09/18 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت فرقة العباس القتالية، الجمعة، إرسال قوات قوات وتعزيزات من الدروع والمدفعية والصواريخ إلى قصبة البشير جنوب محافظة كركوك.



وذكرت الفرقة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 ايلول 2020)، أن "اللواء 26 أرسل قوات من الدرع والمدفعية والصواريخ فضلا عن التكتيك وبقية القوات إلى قصبة البشير جنوب محافظة كركوك لتعزيز الأمن فيها نتيجة حدوث تعرضات أمنية في محيط القصبة".

وأضاف البيان، "بعد حدوث عدد من الخروقات الأمنية في أطراف القصبة واستجابة لأهلنا الأحبة في قصبة البشير وبعد استكمال الموافقات اللازمة تم التوجيه بإرسال تلك القوة لسد اي ثغرات أمنية وتعزيز وتأمين محيط القاطع".

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