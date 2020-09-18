2020/09/18 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوقيع على اتفاقي السلام وتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل في واشنطن هذا الأسبوع هو نقطة مفصلية في الصورة الجيوسياسية الإقليمية سواء أيّد البعض الخطوة أم عارضها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقلبات المشهد الجيوسياسي بعد اتفاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقلبات المشهد الجيوسياسي بعد اتفاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).