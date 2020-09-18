2020/09/18 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت فرقة العباس القتالية، اليوم الجمعة، إرسال قوات مدرعة وصاروخية وتكتيكية إلى ناحية قصبة البشير جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت الفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "أرسلت قوات من الدرع والمدفعية والصواريخ فضلا عن التكتيك وبقية القوات الى قصبة البشير جنوبي محافظة كركوك لتعزيز الأمن فيها نتيجة حدوث تعرضات أمنية في محيط القصبة".

وأضافت، أنه "بعد حدوث عدد من الخروقات الأمنية في أطراف القصبة واستجابة لأهلنا الأحبة في قصبة البشير وبعد استكمال الموافقات اللازمة تم التوجيه بإرسال تلك القوة لسد اي ثغرات أمنية وتعزيز وتأمين محيط القاطع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. قوات مدرعة وصاروخية وتكتيكية تصل الى محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. قوات مدرعة وصاروخية وتكتيكية تصل الى محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).