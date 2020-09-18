السيد الصدر يعتبر التطبيع ذلة ومهانة ويحذر نتنياهو +نص الخطبة

2020/09/18 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الجمعة، التطبيع مع تل أبيب "ذلا ومهانة"، محذرا حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فتح سفارة لبلاده...

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