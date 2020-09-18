العراق يسجل 4305 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 4205 حالات+تفاصيل

2020/09/18 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 4305 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4205 حالة في عموم العراق....

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