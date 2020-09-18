الرشيد يكشف عن تخفيض بفوائد قروض السيارات

2020/09/18 | 16:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مصرف الرشيد، الجمعة، تخفيض سعر فائدة منح قروض السيارات لتصل إلى 5٪ سنويا، مبينا تخصيص فروعا وشركات جديدة لترويج المعاملات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (18 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن المصرف خصص فروعا وشركات جديدة لترويج معاملات المنح في بغداد والمحافظات وهي (شركة نوافذ التسوق الفروع ارخيته/ الصالحية/ الحلة/ الفيحاء/ خالد بن الوليد/ الجزيرة/ الخالص/ الرمادي/ باباكركر/ شيشين)، وشركة البراق الخاطف وفروعها هي (السيف /العشار/ الكرامة/ الديوانية/ السماوة/ الناصرية/ الغراف / الكوفة/ واسط / كربلاء)،

واعلن في وقت سابق منح قروض لشراء السيارات تراوح ما بين (30 إلى 60) مليونا ولكافة الشرائح".

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