العراق: تسجيل 4305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 4205 حالات شفاء و76 وفاة

2020/09/18 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة أربعة آلاف وثلاثمئة وخمس إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان أن مجموع حالات الشفاء من الفيروس بلغ أربعة آلاف ومئتين وخمس حالات، مبينة أن عدد الحالات التي لا تزال خاضعة للعلاج بلغت سبعة وخمسين ألفا وتسعمئة وسبع وسبعين، فيما بلغ عدد الوفيات ستاً وسبعين حالة ليرتفع إجمالي الوفيات الى ثمانية آلاف وأربعمئة وثمانية أشخاص منذ بدء الجائحة.

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