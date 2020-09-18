مسرور البارزاني: متفائل بالتوصل لاتفاق نهائي لحل الخلافات بين بغداد وأربيل

2020/09/18 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، أن حل الخلافات بين بغداد وأربيل تسير بخطوات سليمة.

وأعرب البارزاني في تغريدة على موقع تويتر عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق نهائي لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بالرغم من العقبات الكثيرة، مشيرا إلى أن الإقليم لديه فريقا تفاوضيا قويا يمثل أطراف حكومة إقليم كردستان كافة وهو متحدٌ في هدفه.

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