بالفديو: “رسالة خطيرة” من طفل تركماني نازح في كركوك عبر مواقع التواصل: انقذونا من الاغتصاب!

2020/09/18 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فديوية لطفل نازح في محافظة كركوك اطلق مناشدات لانقاذه وعائلته من الاغتصاب.

وقال الطفل “محمد” وهو نازح مع عائلته في مخيم يحياوه بكركوك، انه يناشد الحكومة العراقية بانقاذه وعائلته من الاغتصاب والقتل الذي يهددهم به رجل لايعرفونه، بعد ان قام باختطاف اخيه واخفائه عن الانظام منذ ثمانية اشهر .

ويتحدث الطفل عن مأساة يعانيها هو وافراد اسرته داخل المخيم، والدموع تملئ اجفانه، في مشهد يوضح الرعب والخوف على محياه.

فيما قام رواد مواقع التواصل بنشر المناشدات بشكل كبير لايصالها للجهات المعنية ومساعدتهم بالقدر المستطاع قبل حصول اي كارثة لهم .

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