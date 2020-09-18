2020/09/18 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الجمعة، ان الجهات المسؤولة عن مخيمات النازحين ارسلت قائمة بأسماء 160 اسرة نازحة لتدقيقها امنيا قبيل عودتها الى مناطق سكناها المحررة .

وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية ارسلت قائمة تتضمن 160 اسرة من مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة ، الى قيادة عمليات الانبار لتدقيقها قبيل عودتها الى مناطق سكناها المحررة ضمن خطة تهدف الى تسريع عودة كافة الاسر النازحة التي تروم العودة بصورة طوعية الى مناطق سكناها المحررة “.

واضاف ان” الحكومة المركزية والمنظمات الانسانية ابدت استعدادها لدعم حكومة الانبار المحلية في انهاء ملف النازحين وعودتهم الى مناطق سكناهم المحررة ، مبينا ان” عجلات خاصة ستقوم بنقل 160 اسرة نازحة حال تدقيقهم امنيا لتأكد من سلامة موقفهم الامني الى مناطقهم مؤكدا سعي الحكومة المحلية الى انهاء معاناة الاسر النازحة “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار بانتظار التدقيق الامني لعودة 160 اسرة نازحة من المخيمات الى مناطقهم المحررة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار بانتظار التدقيق الامني لعودة 160 اسرة نازحة من المخيمات الى مناطقهم المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).