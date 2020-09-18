العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا ويسجل 4305 اصابة جديدة

2020/09/18 | 16:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن الموقف الوبائي لفيروس عموم العراق خلال 24 ساعة .وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة انها سجلت 4305 اصابات جديدة بالفيروس توزعت على المحافظات العراقية كافة بينها اقليم كوردستان ، مشيرة الى تماثل 4205 مصابين للشفاء التام و76 حالة وفاء .وحسب الجدول المبين ادناه […]

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